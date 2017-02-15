Страны ЕАЭС и Королевство Камбоджа готовы наращивать масштабы экономического сотрудничества

15 февраля 2017, 16:18 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Вопросы увеличения объёмов торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Королевством Камбоджа, поддержки инвестиционных проектов и новых направлений экономического сотрудничества обсудили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен 14 февраля в Пномпене. Во встрече приняли участие член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, министры и ряд высших чиновников Камбоджи.

Тигран Саркисян отметил, что потенциал экономического партнёрства стран ЕАЭС с Камбоджей пока используется лишь частично. Однако есть понимание того, с помощью каких инструментов можно изменить ситуацию. С одной стороны, необходимо познакомить камбоджийских предпринимателей с техническими регламентами, фитосанитарными и ветеринарными нормами, а также системой таможенного регулирования, действующими в ЕАЭС. Это позволит расширить объёмы взаимной торговли и вывести на рынки Союза новые продукты и товары.

Не менее важно содействовать формированию прямого диалога промышленников и бизнесменов из стран ЕАЭС с представителями камбоджийского бизнеса. Тигран Саркисян предложил провести первые рабочие встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. На этой площадке ЕЭК выступит организатором сессии, посвящённой новым трендам и вызовам евразийской интеграции. Председатель Коллегии ЕЭК считает важным деятельность совместной рабочей группы, в которую вошли представители Евразийской экономической комиссии, национальных правительств, бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС и правительства Королевства Камбоджа.

В свою очередь, премьер-министр Королевства Камбоджа отметил, что его страна на протяжении многих лет является традиционным деловым партнёром государств ЕАЭС. Качественно новым шагом в дальнейшем сотрудничестве должно стать заключение Соглашения о зоне свободной торговле между странами Союза и Камбоджей. Для активного продвижения в этом направлении необходимо развивать атмосферу доверия, формировать для предпринимателей поддерживающую законодательную среду и стимулы к взаимодействию. К числу таких стимулов Хун Сен отнёс, в частности, подписание соглашения о взаимной защите инвестиций.

Премьер-министр Камбоджи заявил, что поддерживает диалог между ЕАЭС и АСЕАН, отметив, что укрепление отношений между двумя объединениями может оказать исключительно положительное влияние на развитие межрегионального сотрудничества.​​​​​

Пресс-служба ЕЭК