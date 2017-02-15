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НАН КР: Найдены 4 новых для Кыргызстана видов растений

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/nan-kr-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410264-ru.html

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15 февраля 2017, 16:33       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В рамках годового собрания Отделения химико-технологических, медико-биологичеких и сельскохозяйственных наук Национальной академии наук (НАН) КР состоялась презентация ежегодного отчета о научных достижениях.
Как сообщает перс-служба НАН КР, доклад был представлен и.о. председателя отделения членом-корреспондентом НАН КР А.Жунушовым.
В числе результатов проведенной работы:
- Установлены количественные величины трансформации горными лесами атмосферных осадков и водно-физических свойств почвы;
- Проведены почвенные обследования на пробных площадях, занятых лесными культурами разных лет посадки, определены произошедшие изменения почвенного покрова под влиянием хозяйственной деятельности;
- Проведена микробиологическая деструкция комплексных цианидов;
- Получены клеевые композиции на основе электроэрозионных микропорошков олова и его легкоплавких сплавов и микропорошков меди, латуни и бронзы для ремонта электронных плат и монтажа электронных элементов на платах без пайки;
- Проведены производственные испытания вакцины против бруцеллеза;
- Изготовлена вакцина против вирусной геморрагической болезни кроликов;
- Найдены 4 новых для Кыргызстана видов растений, описаны 2 новых гибрида;
- Изучен видовой состав макро-и микромицетов Каратал-Джапырыкского государственного заповедника, выявлены основные возбудители болезней растений заповедника;
- На территориях ГПП "Алатай, "Кан-Ачуу", "Хан-Тенири" организованы экспедиции, проведена инвентаризация видов животных. Экологические коридоры между ООПТ Сарычат-Ээрташ и Хан-Тенири, оборудованы фотоловушками;
- Проведена радиоэкологическая оценка загрязнения территории бывшего уранового производства Каджи-Сай. Подготовлена карта-схема мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения прибрежной зоны Иссык-Кульской котловины;
- Продолжены испытания хорошо зарекомендованных линий киноа;
- Начато изучение высокопродуктивных, высокомасличных и высокобелковых сортов зернового амаранта;
- Проведены фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки в области интродукции, селекции, сохранения генетических ресурсов растений мировой и природной флоры республики;
- 481 наименование растений 66 семейств включены в новую электронную версию делектуса Ботанического сада НАН КР и доступны для обмена со 133 ботаническими садами и арборетумами 34 стран мира;
- Изучен коэффициент вегетативного размножения у 19 видов и сортов тюльпанов при одногодичной культуре выращивания;
- Впервые начаты опыты с использованием новых стимуляторов роста - суприлд и лигногумат. Проведены опыты по семенному размножению магнолии трехлепестной и магнолии Суланжа;
- Продолжены селекционные работы с плодовыми и цветочными культурами: получены семена с привлечением источников генетических ресурсов 5 сортов сливы. Проведены скрещивания в 11 комбинациях 35 форм и сортов цветочных растений.
В ходе обсуждения данного доклада был высказан ряд предложений по форме представления годичных отчетов (с фокусом на наиболее востребованные направления и разработки), а также о том, что члены академии могут высказывать свое экспертное мнение по многим вопросам в СМИ, в целях пропаганды науки. Было высказано предложение усилить междисциплинарную интеграцию, как, к примеру в проекте по лекарственным растениям, в работе над которым задействованы все Институты Отделения, и другие вопросы.
В Отделении выполнялись научные исследования по 7 проектам с бюджетным финансированием на сумму 69 млн 758,8 тыс сомов. Выполнено 29 международных научно-исследовательских проектов (на общую сумму 400 тыс долларов США) и 2 проекта, поддержанных Фондом развития науки Минобразования КР (на общую сумму 570 тыс.сом). Общий объем внебюджетного финансирования составил 53 млн 540,2 тыс сомов.

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