Запрет курения в кафе: что нужно знать о законопроекте курящим и не только

15 февраля 2017, 16:15 Комментарии

С 2006 года в Кыргызстане действует Закон "О защите здоровья граждан Кыргызстана от вредного воздействия табака". О существовании нормы три года назад напомнили правоохранители - ГУВД Бишкека тогда провело рейд, в ходе которого проверило увеселительные заведения и места общественного питания на наличие отдельных помещений для курения.

Об этом законе недавно напомнил депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев. Законодатель предлагает внести поправки в имеющуюся норму. Инициативу в первом чтении одобрил в понедельник Комитет ЖК по социальным вопросам, образованию, культуре, науке и здравоохранению.

Какие последуют изменения, если законопроект одобрят? Готовы ли кафе и рестораны к нововведениям? Чего о действующей норме могли не знать кыргызстанцы? Sputnik попробовал ответить на эти вопросы.

Новые правила Главное изменение, которое предлагает инициатор, - если в кафе, ресторане, баре и другом месте общественного питания нет помещения для курения, то в заведении запрещается курить. По действующему закону, если общепит хочет обслуживать курящих посетителей, он обязан предоставить им помещение размером не более 50 процентов от общей площади.

"Кто и как определит эту грань в 50 процентов - непонятно. Некоторые владельцы заведений издеваются, что справа будут курящие сидеть, а слева - некурящие. Это основная поправка. Но сейчас законопроект рассматривается в первом чтении. Какие поступят предложения и как будет выглядеть документ на выходе, затрудняюсь сказать", - говорит инициатор нововведений Бекешев.

Инициатива претерпела изменения уже на начальном этапе. В исходной версии законопроекта депутат предлагал запретить производство, импорт и продажу насвая, кальянов и всех видов смесей для курения кальяна в Кыргызстане. Однако коллеги предложили убрать эти строки.

Помимо этого, документом в закон вводятся понятия "кальян", "табак для кальяна" и "нетабачная курительная смесь". Важный момент для любителей вейпинга (курения электронных сигарет) - "парение" вводимая норма пока не регламентирует.

Мнение рестораторов В Кыргызстане почти 20 тысяч ресторанов, кафе и гостиниц - таковы последние данные Нацстаткома. Точки общественного питания понесут убытки, считает глава Объединения отелей, ресторанов и кафе Кыргызстана Махабат Алымкулова. По ее словам, в России при введении подобного запрета сфера общепита потеряла около 25 процентов прибыли. Также Алымкулова не исключает коррупции при исполнении закона.

Со слов главы союза, оборудовать помещения для курения увеселительным заведениям влетит в копеечку.

"Одна хорошая вытяжка стоит от полутора тысяч долларов - это китайское оборудование, которое постоянно будет требовать техобслуживания. Например, заведение на 70 посадочных мест для отдельного зала потратит около 5 тысяч долларов. В расчеты входят перегородки, вытяжка, ароматизаторы и прочее", - говорит Алымкулова.

При этом она считает инициативу правильной, но выступает против полного запрета курения в местах общественного питания.

Что следует знать о действующем законе За нарушение закона на физических лиц налагается штраф в размере 300 сомов, а на юридических - 2 000.

Нынешняя редакция закона вводит ряд ограничений, связанных с табакокурением. Например, запрещается поштучная продажа сигарет либо в пачках, где их менее 20. Также нельзя распространять табачную продукцию в радиусе 100 метров от зданий организаций здравоохранения, образования и спортивных сооружений.

Курение табака полностью запрещается:

<ul> <li>в зданиях и помещениях, занимаемых государственными органами и органами местного самоуправления;</li> <li>салонах маршрутных такси, троллейбусов, а также городских и междугородних автобусов; </li> <li>рабочем помещении, где оказывают услуги населению; </li> <li>подъездах и лифтах жилых домов; </li> <li>здравоохранительных и образовательных организациях всех уровней; </li> <li>кинотеатрах, театрах, спортивных помещениях и на аренах, в цирках и других закрытых организациях культуры и спорта; </li> <li>библиотеках, выставочных залах и аудиториях (лекционных помещениях); </li> <li>поездах местного и дальнего сообщения; </li> <li>на судах водного и воздушного транспорта; </li> <li>в пожароопасных местах, включая автозаправочные станции.</li> </ul>