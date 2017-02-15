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На юге Кыргызстана милиция изъяла у граждан оружие и боеприпасы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-yug...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410261-ru.html

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15 февраля 2017, 15:49       Комментарии

Сотрудниками ОВД Кара-Кульджинского района Ошской области изъято у 57-летнего местного жителя А.Т. незаконно хранящееся охотничье ружье, сообщает пресс-служба МВД.
Также в Баткенской области, в одном из домов села Кара-Бак, милиционеры обнаружили и изъяли два затвора от охотничьего ружья "ТОЗ-8", нож, 9 патронов калибра 5,45 и 14 патронов калибра 5,6.
"Изъятые предметы принадлежат 30-летнему местному жителю О.Ч. Кроме того, у жителя Лейлекского района Баткенской области 47-летнего Б.Д. обнаружено и изъято незаконно хранящееся ружье "ИЖ 16". В настоящий момент изъятое оружие, боеприпасы, первичные материалы переданы в следственные отделы территориальных ОВД. Проводятся соответствующие проверки", – говорится в сообщении.

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