На юге Кыргызстана милиция изъяла у граждан оружие и боеприпасы

15 февраля 2017, 15:49 Комментарии

Сотрудниками ОВД Кара-Кульджинского района Ошской области изъято у 57-летнего местного жителя А.Т. незаконно хранящееся охотничье ружье, сообщает пресс-служба МВД.

Также в Баткенской области, в одном из домов села Кара-Бак, милиционеры обнаружили и изъяли два затвора от охотничьего ружья "ТОЗ-8", нож, 9 патронов калибра 5,45 и 14 патронов калибра 5,6.

"Изъятые предметы принадлежат 30-летнему местному жителю О.Ч. Кроме того, у жителя Лейлекского района Баткенской области 47-летнего Б.Д. обнаружено и изъято незаконно хранящееся ружье "ИЖ 16". В настоящий момент изъятое оружие, боеприпасы, первичные материалы переданы в следственные отделы территориальных ОВД. Проводятся соответствующие проверки", – говорится в сообщении.