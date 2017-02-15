В Оше члены ОПГ вымогали у бизнесмена 2 млн сомов

15 февраля 2017, 16:08 Комментарии

В Оше члены ОПГ вымогали у бизнесмена 2 млн 100 тыс. сомов, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативниками Южного управления ГУБОП МВД проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся вымогательством и похищением людей.

"Ранее сотрудниками УБОП получена информация, о том, что неизвестные вымогают крупную сумму денег у жителя Баткенской области. Проверкой установлено, что течение трех месяцев неизвестные лица, под надуманным предлогом выдвигают требования о передаче им крупной суммы денег. Злоумышленники представлялись приблеженными некоего кримавторитета, отбывающего наказание в тюрьме и угрожали расправой. Они требовали 2 млн 100 тыс. сомов. Злоумышленники, в очередной раз, приехав к потерпевшему, силой посадили в машину и увезли его. Вместо части вымогаемых денежных средств, подозреваемые согласились получить автомашины марки "Мерседес" S-класса, стоимостью примерно $11 тыс. Когда вымогатели, получив автомашину, собирались уезжать, сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью совместно с бойцами спецназа начали операцию по задержанию. Во время штурма подозреваемые лица попытались оказать сопротивление, но были задержаны. На основании собранных материалов отделом ГСУ МВД КР возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство" УК КР", – говорится в сообщении.

Личности четверых задержанных лиц установлены, ими оказались трое жителей Оша и житель Баткенской области.

"Один из них состоит на оперативном учете МВД, как член нетрадиционного религиозно-экстремистского течения. Остальные задержанные придерживаются "воровских идей" и также занимаются криминальным промыслом. По предварительным данным к преступлению имеет причастность лицо, ранее задержанное органами внутренних дел за совершение крупного разбоя. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление других соучастников, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается", – отметили в МВД.