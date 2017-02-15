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В Оше члены ОПГ вымогали у бизнесмена 2 млн сомовВ Оше члены ОПГ вымогали у бизнесмена 2 млн сомов

В Узбекистане 14-летний подросток обвиняется в педофилии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-uzbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410259-ru.html

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Депутат от СДПК обвиняется в коррупции. Генпрокуратура возбудила дело

Генпрокуратура обвиняет депутата парламента в коррупции

15 февраля 2017, 16:11       Комментарии

Ученик 9 класса кишлака Чигатай Самаркандской области Узбекистана арестован по обвинению в изнасиловании семилетней девочки, сообщают местные СМИ.
14-летний З.Р. был взят под стражу 10 февраля. Сообщается также, что оба – и подозреваемый и жертва – учились в одной школе, № 11.
По данным старшего инспектора по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Каттакурганского района капитана Абдухакима Саттарова, сексуальное насилие произошло 8 февраля.
Он отметил, что подросток завлек в укромное место пришедшую в школу девочку, совершив насилие, он запугал ребенка, запретив ей рассказывать кому-либо о произошедшем.
"Сейчас дело всесторонне изучается. Как известно, Зухриддин из числа трудновоспитуемых, родители его находятся на заработках в России, а воспитывался он дедушкой. Девочка сейчас проходит лечение в Каттакурганской районной больнице", – рассказал Саттаров.
Для изучения социальной стороны дела, кроме медицинской комиссии, создана комиссия из представителей общественности, добавил он. Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы Самаркандской области, в результате насилия девочка лишилась девственности и получила неопасные для жизни ранения.
Сейчас в отношении задержанного подростка Каттакурганским УВД возбуждено уголовное дело по статье 118, часть 2 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие. С момента огласки случившегося сотрудники Каттакурганского отдела народного образования начали брать с родителей малолетних детей расписки, что они не будут отпускать их в школу без сопровождения взрослого.

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