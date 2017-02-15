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На юге Кыргызстана милиция изъяла у граждан оружие и боеприпасыНа юге Кыргызстана милиция изъяла у граждан оружие и боеприпасыВ Оше задержана банда вымогателейВ Оше задержана банда вымогателей

Футзал: сегодня стартовал розыгрыш Кубка Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355421_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410256-ru.html

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15 февраля 2017, 15:47       Комментарии

Сегодня, 15 февраля, стартовал очередной розыгрыш Кубка Кыргызстана по футзалу. За главный трофей поборются 8 команд.
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, финальная стадия турнира началась матчем между "Восток-Электро" и "Баткен". Игры проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке. Финальный поединок состоится 19 февраля.
Отметим, за выход в финальную часть кубка боролись 79 команд в семи различных зонах, больше всех принимали участие команды из Нарына и Чуйской области.
По итогам отборочного этапа в финальную вышли восемь команд:
<li>Алга-Бишкек" – финалист зоны "Бишкек – Чуй"</li><li>"ГНС" – победитель зоны "Бишкек-Чуй"</li><li>Erem – победитель зоны "Ош – Ошская область"</li><li>"Талас" – победитель зоны "Талас"</li><li>Batken city – победитель зоны "Баткен"</li><li>"Востокэлектро" – победитель зоны "Нарын"</li><li>"Достук" – победитель зоны "Жалал-Абад"</li><li>"Мурас" – победитель зоны "Ысык – Кол"</li>
Команды поделены на две группы и сыграют в один круг. В частности в группе "А" играют "Востокэлектро", "Алга-Бишкек", Batken city и "Достук". В другую группу попали Erem, "Мурас", "ГНС" и "Талас".
Расписание матчей:
15 февраля
<li>Восток-Электро – Баткен</li><li>Алга – Достук</li><li>Erem – ГНС</li><li>Мурас – Талас</li>
16 февраля
<li>Талас – Erem</li><li>ГНС – Мурас</li><li>Достук – Востокэлектро</li><li>Баткен – Алга</li>
17 февраля
<li>Востокэлектро – Алга</li><li>Баткен – Достук</li><li>Erem – Мурас</li><li>ГНС – Талас</li>
18 февраля (полуфинал)
<li>А1-В2</li><li>В1-А2</li>

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