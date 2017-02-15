Футзал: сегодня стартовал розыгрыш Кубка Кыргызстана

15 февраля 2017, 15:47 Комментарии

Сегодня, 15 февраля, стартовал очередной розыгрыш Кубка Кыргызстана по футзалу. За главный трофей поборются 8 команд.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, финальная стадия турнира началась матчем между "Восток-Электро" и "Баткен". Игры проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке. Финальный поединок состоится 19 февраля.

Отметим, за выход в финальную часть кубка боролись 79 команд в семи различных зонах, больше всех принимали участие команды из Нарына и Чуйской области.

По итогам отборочного этапа в финальную вышли восемь команд:

<li>Алга-Бишкек" – финалист зоны "Бишкек – Чуй"</li><li>"ГНС" – победитель зоны "Бишкек-Чуй"</li><li>Erem – победитель зоны "Ош – Ошская область"</li><li>"Талас" – победитель зоны "Талас"</li><li>Batken city – победитель зоны "Баткен"</li><li>"Востокэлектро" – победитель зоны "Нарын"</li><li>"Достук" – победитель зоны "Жалал-Абад"</li><li>"Мурас" – победитель зоны "Ысык – Кол"</li>

Команды поделены на две группы и сыграют в один круг. В частности в группе "А" играют "Востокэлектро", "Алга-Бишкек", Batken city и "Достук". В другую группу попали Erem, "Мурас", "ГНС" и "Талас".

Расписание матчей:

15 февраля

<li>Восток-Электро – Баткен</li><li>Алга – Достук</li><li>Erem – ГНС</li><li>Мурас – Талас</li>

16 февраля

<li>Талас – Erem</li><li>ГНС – Мурас</li><li>Достук – Востокэлектро</li><li>Баткен – Алга</li>

17 февраля

<li>Востокэлектро – Алга</li><li>Баткен – Достук</li><li>Erem – Мурас</li><li>ГНС – Талас</li>

18 февраля (полуфинал)

<li>А1-В2</li><li>В1-А2</li>