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В столице идет демонтаж рекламных конструкций. Очищен проспект Манаса

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355441_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410255-ru.html

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15 февраля 2017, 15:53       Комментарии

В муниципалитете уверены, что облик Бишкека необходимо приводить в порядок. Многие предприниматели устанавливают рекламные щиты вдоль тротуаров, вешают свои объявления на опорных электрических столбах - все это портит эстетику, к тому же незаконно, говорят в мэрии.
Согласно правилам благоустройства установка таких объектов на муниципальном имуществе запрещена. Поэтому сотрудники мэрии проводят демонтаж рекламных щитов и вывесок, а все изъятое отправляют на склад. Работы начались с января 2017 года и за это время на хранение поступило свыше 500 рекламных конструкций.
"На столбах нельзя устанавливать объекты облегченного вида, и получить на это разрешение просто невозможно. Своими постоянными рейдами мы приучим нарушителей к тому, что нельзя устанавливать баннеры в неположенных местах. Наказать нарушителей мы можем только демонтажем, но чтобы забрать обратно свою рекламную площадь, необходимо приехать на склад. Одним словом, в следующий раз уже нарушать не захочется", - говорит заместитель директора управления землестроительства мэрии Медер Раимкулов.
Стоит отметить, что тем, кому нужен столб для рекламы, могут установить его себе сами. Однако прежде необходимо узаконить Г-образную конструкцию, получить разрешение в мэрии на установку и взять землю в аренду. После этого снимать растяжки уже не будут.

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