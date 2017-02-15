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В Оше задержана банда вымогателей

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410254-ru.html

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15 февраля 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В г.Ош оперативниками Южного управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся вымогательством и похищением людей. Об этом сообщает перс-служба МВД КР.
По ее данным, сотрудники УБОП получили информацию, что неизвестные лица вымогают крупную сумму денежных средств у жителя Баткенской области. В ходе проверки было установлено, что течение более трех месяцев неизвестные лица, с целью завладения чужим имуществом, под надуманным предлогом выдвигают требования о передаче им денежных средств в особо крупном размере. Злоумышленники представлялись, что пришли от некого лица, отбывающего наказание за преступление и, выражая серьезность своих намерений, угрожали расправой. Они требовали денежные средства в размере более чем 2 млн 100 тыс сомов. Противоправная деятельность вымогателей была пресечена сотрудниками УБОП. Злоумышленники, в очередной раз, приехав к потерпевшему, силой посадили в машину и увезли его. Вместо части вымогаемых денежных средств, подозреваемые согласились получить автомашины марки "Мерседес" S-класс, стоимостью примерно 11 тыс долларов США.
В момент, когда вымогатели, получив автомашину, собирались уезжать, сотрудники УБОП совместно с бойцами спецназа начали операцию по задержанию. Во время штурма подозреваемые лица попытались оказать сопротивление и скрыться, в этой связи сотрудниками милиции были применены приемы боевого самбо и произведены предупредительные выстрелы в воздух. Подозреваемые задержаны в момент получения предмета вымогательства - автомашины марки "Мерседес". На основании собранных материалов отделом ГСУ МВД КР (г.Ош) было возбуждено уголовное дело по ст.170 ч.2 "вымогательство" УК КР.
Личности четверых задержанных лиц установлены, ими оказались трое жителей г.Ош и житель Баткенской области. Один из них состоит на оперативном учете МВД, как член нетрадиционного религиозно-экстремистского течения. Остальные задержанные придерживаются "воровских идей" и также занимаются криминальным промыслом: вымогательством и др. По предварительным данным к преступлению имеет причастность лицо, ранее задержанное органами внутренних дел за совершение крупного разбоя.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление других соучастников, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

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