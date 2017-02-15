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Профком ТРК "Дордой" опроверг сообщение о закрытии 6 тыс контейнеров из-за снижения торговли

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/profkom-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410253-ru.html

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15 февраля 2017, 15:47       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. "Информация о том, что 6 тысяч контейнеров на рынке "Дордой" закрыты в связи со снижением торговли, не соответствует действительности", - сказала председатель профсоюзного комитета торгово-рыночного комплекса "Дордой" Дамира Долоталиева в ходе дискуссий, прошедших в рамках Международного форума "Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС", сообщает пресс-служба правительства.
"Информация, появившаяся в ряде средств массовой информации около месяца назад о том, что 6 тысяч контейнеров, расположенных в торгово-рыночном комплексе "Дордой", закрыты в связи со снижением объемов торговли, не соответствует действительности. Многие предприниматели в канун новогодних праздников берут на 2-3 недели отпуска, соответственно часть контейнеров на это время закрывается", - подчеркнула она.
Д.Долоталиева отметила, что вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз позволило рынку "Дордой" начать новый этап в своем развитии.
"О том, что рынок "Дордой" находится в кризисе, речи не идет. Многие из наших предпринимателей уже смогли адаптироваться к новым условиям работы в условиях Евразийского экономического союза", - резюмировала глава профсоюза ТРК "Дордой".

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