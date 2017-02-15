Вымогали 2 млн сомов — подробности спецоперации в Оше с выстрелами в воздух

15 февраля 2017, 15:35 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила подробности спецоперации в Оше по задержанию подозреваемых в вымогательстве и похищении людей.

10 февраля сотрудники милиции задержали подозреваемых в вымогательстве денег и автомашины. Перед поимкой были произведены предупредительные выстрелы в воздух.

Как сообщили в МВД, сотрудники УБОП получили информацию, что неизвестные вымогают крупную сумму у жителя Баткенской области. В ходе проверки было установлено, что более трех месяцев у него под надуманным предлогом требовали 2,1 миллиона сомов. Вымогатели говорили, что пришли от некоего лица, отбывающего наказание за преступление, и угрожали расправой.

"Злоумышленники, в очередной раз приехав к потерпевшему, силой усадили его в машину и увезли. Взамен части денег они согласились взять Mercedes-Benz S-класса, приблизительная цена которого - 11 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Когда подозреваемые, получив автомашину, собрались уезжать, сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью совместно с бойцами спецназа начали операцию по их задержанию. Во время штурма подозреваемые попытались оказать сопротивление и скрыться, поэтому сотрудники милиции применили приемы боевого самбо и произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Возбуждено уголовное дело по статье 170 часть 2 "Вымогательство" Уголовного кодекса КР.

Личности четверых задержанных установлены, ими оказались три ошанина и житель Баткенской области. По данным милиции, один из них стоит на оперативном учете в МВД как член религиозно-экстремистского течения. Остальные, по данным милиции, придерживаются "воровской идеи" и также занимаются криминальным промыслом.

Расследование продолжается.