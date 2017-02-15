ГАМСУМО: Состоялась встреча по обновлению данных интерактивной карты зон потенциальных конфликтов в КР и его эффективного использования

15 февраля 2017, 15:38 Комментарии

Государственное агентство местного самоуправления и межэтнических отношений провело рабочую встречу с участием ответственных сотрудников ряда государственных органов, имеющие доступ к интерактивной электронной карте зон потенциальных конфликтов в Кыргызской Республике. Как сообщила пресс-служба ГАМСУМО, рабочая встреча состоялась в целях усиления координации совместной работы между ответственными сотрудниками Аппарата президента, правительства, МВД, ГКНБ, ГКДР, НИСИ по обновлению данных интерактивной карты и его эффективного использования.

В ходе встречи заместитель директора ГАМСУМО КР Б.У.Салиев рассказал о работе агентства по реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР, утвержденной указом президента КР с акцентом на достигнутые результаты профилактической работы.

Руководитель подчеркнул необходимость усиления работы по взаимопомощи и обмену данными по этому направлению для всех членов рабочей группы.

По итогам встречи также состоялась презентация интерактивной карты, которая была разработана ГАМСУМО при финансовой поддержке ПРООН в КР в 2016 году.