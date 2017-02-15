Делегация Кыргызстана, сопровождающая А.Атамбаева в Бельгию и Германию

15 февраля 2017, 15:47 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев15 февраля вылетит с рабочим визитом в Европейский союз. В рамках визита в Бельгию глава государства посетит институт Евросоюза и Германию (участие в Мюнхенской конференции по безопасности).

В официальную делегацию вошли:

- А.Атамбаев,

- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев,

- заведующий отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева,

- посол КР в Бельгии, постоянный представитель КР при Комиссии Европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев,

- посол КР в Германии Эринес Оторбаев,

- советник президента Калыкбек Султанов,

- руководитель Управделами аппарата президента и правительства Турсунпек Коеналиев,

- полномочный представитель правительства в Жалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.

Ожидается, что делегация 16 февраля встретятся в верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности С.Могерини, планируется встреча с председателем Европейского совета Д.Туском, председателем Европейской комиссии Ж.К.Юнкероми и королем Бельгии Филиппом.

Планируется передача КР архивных материалов писателя Чингиза Айтматова.

17 февраля в Мюнхене у А.Атамбаева запланирована встреча с основателем Соросом и участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сессия "Трансатлантические отношения, международный порядок", а также встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.