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Делегация Кыргызстана, сопровождающая А.Атамбаева в Бельгию и Германию

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410249-ru.html

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15 февраля 2017, 15:47       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев15 февраля вылетит с рабочим визитом в Европейский союз. В рамках визита в Бельгию глава государства посетит институт Евросоюза и Германию (участие в Мюнхенской конференции по безопасности).
В официальную делегацию вошли:
- А.Атамбаев,
- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев,
- заведующий отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева,
- посол КР в Бельгии, постоянный представитель КР при Комиссии Европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев,
- посол КР в Германии Эринес Оторбаев,
- советник президента Калыкбек Султанов,
- руководитель Управделами аппарата президента и правительства Турсунпек Коеналиев,
- полномочный представитель правительства в Жалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.
Ожидается, что делегация 16 февраля встретятся в верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности С.Могерини, планируется встреча с председателем Европейского совета Д.Туском, председателем Европейской комиссии Ж.К.Юнкероми и королем Бельгии Филиппом.
Планируется передача КР архивных материалов писателя Чингиза Айтматова.
17 февраля в Мюнхене у А.Атамбаева запланирована встреча с основателем Соросом и участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сессия "Трансатлантические отношения, международный порядок", а также встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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