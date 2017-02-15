Экспорт кыргызских товаров в 2016 году составил более $1,5 млрд

15 февраля 2017, 15:42 Комментарии

Экспорт кыргызских товаров в 2016 году вырос на 5,1%, составив $1 млрд 544,6 млн. Об этом на международном форуме "Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС" сказал замминистра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков.

Он отметил, что в 2015 году падение экспорта составляло 22%.

"Импорт товаров в Кыргызскую Республику в 2016 году снизился на 3,7% до $3 млрд 919,1 млн, тогда как в 2015 году падение импорта составляло 29%. Одновременно с этим объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС в 2016 году составил $1 млрд 962,6 млн и по сравнению с 2015 годом сократился на 18,6%. При этом, если объемы экспорта увеличились на 4,3%, то объемы импорта, напротив, уменьшились на 23,1%. Наибольшая доля взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию – 53% и Казахстан – 44%", – проинформировал Сазбаков.

Вместе с этим, по словам замминистра экономики, положительная динамика наблюдается и в торговле со странами Европейского союза.

"Так, по итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП+, 50 предприятий Кыргызстана экспортировали товаров в страны Европейского союза на сумму $66,7 млн. Экспорт увеличился по сравнению с 2015 годом на 53,4%", – подчеркнул Алмаз Сазбаков.