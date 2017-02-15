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Экс-глава МВД уже доказывал причастность атамекеновцев к мародерствам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355437_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410245-ru.html

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Скончался экс-глава Нацкомиссии по госязыку, поэт Эгемберди Эрматов

15 февраля 2017, 15:18       Комментарии

В последнее время не утихают споры о причастности некоторых членов партии "Ата Мекен" в мародерстве после апрельской революции. Стоит отметить, этот вопрос поднимался не раз за эти годы. Но лидеру партии Омурбеку Текебаеву каким-то образом удавалось снижать градус напряжения. Так причастны ли атамекеновцы к мародерствам? Своим мнением по этому поводу поделился с "ВБ" политолог Бекбосун Борубашев.
- Бекбосун Ишенбекович, по сей день наше общество обсуждает мародерства после апрельской революции. Многие также говорят открыто, что некоторые члены партии "Ата Мекен" причастны к мародерству. Что вы можете сказать по этому поводу?
- Такой момент: Зарылбек Рысалиев, когда возглавлял МВД, не раз заявлял об этих фактах. Есть такой Абдылда Юсупов, который сейчас находится в местах лишения свободы. Они говорили о мародерствах. Все знают, все видели. Это был чистый грабеж. Я думаю, что следственные органы должны были выявить, кто занимался этими вещами. Но тогда всё пустили почему-то на самотек. Да и Омурбек Текебаев всячески препятствовал тому, чтобы силовики докопались до истины. Поэтому сейчас мы должны поставить конкретный вопрос перед правоохранительными органами: причастны ли атамекеновцы к мародерству? Да или нет? Всё.
- Если подтвердится, что члены партии "Ата Мекен" действительно участвовали в мародерстве, какое их ждет наказание?
- Суровое наказание. Самое суровое. Потому что люди гибли. Произошла смена власти. Около ста человек погибли. И в это время они занимались такими вещами, конечно, им нет оправдания. Наказать надо по всей строгости закона.
- Стоит также обратить внимание на то, что после 2010 года лидер партии Омурбек Текебаев сильно обогатился. Ярким свидетельством этому может служить наличие у него многочисленных домов, заведений, земельных участков, о которых не раз говорилось в прессе. Откуда у депутата такие средства, если, как он утверждает, не имеет отношения к мародерству и всю жизнь проработал народным представителем?
- После 2010 года все те, которые пришли к власти, разбогатели. Кыргызстан - маленькое государство, мы друг друга знаем хорошо, кто чем жил. Среди них были и состоятельные люди, но основная масса, которые пришла на волне революции, они все разбогатели. Откуда у них такое имущество?
Правоохранительные органы должны заниматься не только Текебаевым, но и всеми членами временного правительства и их ставленниками. Конечно, чужое богатство считать нехорошо, но о происхождении их состояния мы должны знать. Потому что они приобрели его здесь, в Кыргызстане, они разбогатели за счет народа. Поэтому мы имеем полное право знать, откуда у этого господина такое богатство.

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