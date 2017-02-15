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Ряд депутатов против введения аккредитации для НКО и НПО, оказывающих социальные услуги

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410243-ru.html

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15 февраля 2017, 15:06       Комментарии

Парламент на заседании 15 февраля в первом чтении рассматривает поправки в законы о введении аккредитации для некоммерческих и неправительственных организаций, оказывающих социальные услуги. Как сказала министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова, поправки предлагают для того, чтобы государство могло быть уверено, что в полустационарных организациях, оказывающих помощь уязвимым слоям населения, соблюдают минимальные государственные стандарты.
Во время заседания депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт") поинтересовалась, не усложнят ли данные поправки работу некоммерческих организаций.
"Зачастую именно некоммерческие, неправительственные организации оказывают помощь социально уязвимым слоям населения. Они работают там, где иногда сил у государства не хватает. Если мы введем такую аккредитацию, то не станет ли им сложнее работать? Придется ли им платить за аккредитацию?" - спросила она.
Ее поддержал депутат Улан Пирматов (СДПК). "Эти НКО и НПО оказывают очень большую поддержку государству. Мы должны их благодарить", - сказал он.
В свою очередь министр Т.Исакунова рассказала, каким образом будет проходить аккредитация. "НКО и НПО, которые хотят оказывать услуги социальноуязвимым слоям населения, должны будут письменно обратиться в наше министерство. В каждом районе есть специальные комиссии, куда вошли представители Минздрава, Минобразования и науки, независимые эксперты. Они проверят условия и потом дадут заключение нам, и после будет принято решение", - сказала она.
Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) отметила, что процедура может стать кормушкой для коррупционеров. "Я понимаю, что после того, как проект будет принят, правительство будет разрабатывать соответствующие нормативно-правовые акты. Я прошу, чтобы эти НПА прошли антикоррупционную экспертизу, чтобы не создавать кормушку для недобросовестных чиновников", - сказала она.

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