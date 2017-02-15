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Депутат министру соцразвития Т.Исакуновой: Вы сидите там уже 3 месяца, а новаторских предложений нет

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410242-ru.html

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15 февраля 2017, 15:13       Комментарии

Вы сидите там уже 3 месяца, а новаторских предложений от вас нет, сказал депутат Сайдулла Нышанов("Ата Мекен") на заседании парламента 15 февраля, обращаясь к министру труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой. Парламент рассматривает предложение Министерства труда и соцразвития о введении аккредитации для некоммерческих и неправительственных организаций, оказывающих социальные услуги. В перечень организаций, которым нужно будет проходить аккредитацию, если поправки будут приняты, входят и центры социального обслуживания пожилых граждан, лиц и детей с ограниченными возможностями здоровья (отделения дневного пребывания).
"Я недавно был в Америке и там прекрасные пансионы для пожилых граждан, с прекрасными условиями. Уже 3 месяца прошло с того времени, как вы стали министром. У вас есть новые идеи и предложения? Пока что мы от вас новых идей не слышали", - заметил он.
В ответ министр Т.Исакунова сообщила, что у нее на все есть свой взгляд. "Новая метла по-новому метет. У меня на все есть свой взгляд. Не буду говорить о состоянии дел, но в целом в нашем министерстве нужны реформы", - сказала она.

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