Депутат министру соцразвития Т.Исакуновой: Вы сидите там уже 3 месяца, а новаторских предложений нет

15 февраля 2017, 15:13 Комментарии

Вы сидите там уже 3 месяца, а новаторских предложений от вас нет, сказал депутат Сайдулла Нышанов("Ата Мекен") на заседании парламента 15 февраля, обращаясь к министру труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой. Парламент рассматривает предложение Министерства труда и соцразвития о введении аккредитации для некоммерческих и неправительственных организаций, оказывающих социальные услуги. В перечень организаций, которым нужно будет проходить аккредитацию, если поправки будут приняты, входят и центры социального обслуживания пожилых граждан, лиц и детей с ограниченными возможностями здоровья (отделения дневного пребывания).

"Я недавно был в Америке и там прекрасные пансионы для пожилых граждан, с прекрасными условиями. Уже 3 месяца прошло с того времени, как вы стали министром. У вас есть новые идеи и предложения? Пока что мы от вас новых идей не слышали", - заметил он.

В ответ министр Т.Исакунова сообщила, что у нее на все есть свой взгляд. "Новая метла по-новому метет. У меня на все есть свой взгляд. Не буду говорить о состоянии дел, но в целом в нашем министерстве нужны реформы", - сказала она.