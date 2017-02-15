Украинский посол увидел российскую пропаганду в бишкекской газете

15 февраля 2017, 14:49 Комментарии

Посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко обратился к главному редактору газеты "Дело №" с открытым письмом после опубликованной изданием статьи "Украинский посол решил взорвать мир в Кыргызстане?".

По его словам, статья содержит нападки на украинскую государственность, на посольство и на него лично, в то время как "создает превратное впечатление о российской агрессии против Украины". Авторы позволили себе непочтительные выражения по отношению к Революции Достоинства и трагическим событиям на Майдане, – сказал дипломат.

"Это какое-то особенное кощунство увидеть в студентах, вышедших на мирную акцию протеста, "марширующих украинских нацистов", а в украинском народе, пославшем против тирана, "любителей майданов и переворотов"", – отмечает посол.

Николай Дорошенко рассказал, что дипломатическое ведомство в Кыргызстане не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, а работает над распространением объективной информации об Украине, чтобы интересующиеся "не потерялись в альтернативной реальности, создаваемой российской пропагандой".