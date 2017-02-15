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Торобаев: Кыргызстану в составе ЕАЭС нечем похвастаться

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/toroba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410239-ru.html

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15 февраля 2017, 14:50       Комментарии

Кыргызстану нечем похвастаться в составе ЕАЭС. Об этом, выступая на международном форуме "Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза – ЕАЭС", заявил лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.
В подтверждение своих слов он привел цифры и факты, указывающие на не лучшее положение Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.
"За 11 месяцев 2016 года внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами ЕАЭС снизился на 16%, экспорт снизился на 8%. Кроме того, наиболее острый вопрос для Кыргызстана сегодня − закрытие границы. Мы ушли от пограничников, но пришли к техрегламентам. Казахстан принимает все меры по отношению к Кыргызстану не тарифного регулирования, ограничивая ввоз кыргызской продукции санитарными нормами, требованиями к маркировке и упаковке", – проинформировал Торобаев.
По словам депутата, со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС увеличилась контрабанда ГСМ.
"Контрабанда составляет 30% от общей продукции, которая ввозится в республику. По сравнению с Казахстаном бензин у нас стоит на 10-12 сомов дороже", – подчеркнул лидер "Онугуу-Прогресс".
В тяжелой ситуации, по мнению парламентария, находятся и кыргызские сельхозпроизводители.
"Мощное субсидирование сельского хозяйства в России и Казахстане, несвоевременная подготовка лабораторий в стране, не позволила нашей сельскохозяйственной продукции быть конкурентоспособной на рынке ЕАЭС. И это только вершина айсберга", – добавил Бакыт Торобаев.

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