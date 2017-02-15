Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане предлагают проводить аккредитацию полустационарных учрежденийВ Кыргызстане предлагают проводить аккредитацию полустационарных учрежденийРяд депутатов против введения аккредитации для НКО и НПО, оказывающих социальные услугиРяд депутатов против введения аккредитации для НКО и НПО, оказывающих социальные услуги

"Бессмертный полк" пройдет по Бишкеку 9 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bessme...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410238-ru.html

Похожие новости

Украинский посол увидел российскую пропаганду в бишкекской газете

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (фото)

В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь вывода войск из Афганистана

В Бишкеке готовятся к очередному шествию "Бессмертного полка" 9 мая

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября

15 февраля 2017, 15:08       Комментарии

"Бессмертный полк" пройдет по улицам Бишкека 9 мая, предварительная подготовка к параду уже на старте, сообщает координатор акции Зульфира Хайбуллина.
По ее данным, достигнута соответствующая договоренность с мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, который пообещал оказать всяческое содействие в организации акции.
"Согласовано, что парад "Бессмертного полка" пройдет в столице непосредственно в День Победы. Это уже становится традицией для бишкекчан, который выйдут на парад с портретами своих ветеранов уже третий год подряд. В прошлом году в Бишкеке в акции приняли участие более 20 тыс. человек, а также – тысячи кыргызстанцев в других городах республики. Народную инициативу по проведению "Бессмертного полка" в Кыргызстане в День Победы в прошлом году официально поддержало правительство КР. Напомним, к акции "Бессмертный полк" Кыргызстан присоединился в 2013м году, тогда впервые люди вышли на Парад Победы с портретами своих фронтовиков в Оше. В этом году "Бессмертный полк" пройдет почти в 30 странах мира", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум