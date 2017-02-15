"Бессмертный полк" пройдет по Бишкеку 9 мая

15 февраля 2017, 15:08 Комментарии

"Бессмертный полк" пройдет по улицам Бишкека 9 мая, предварительная подготовка к параду уже на старте, сообщает координатор акции Зульфира Хайбуллина.

По ее данным, достигнута соответствующая договоренность с мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, который пообещал оказать всяческое содействие в организации акции.

"Согласовано, что парад "Бессмертного полка" пройдет в столице непосредственно в День Победы. Это уже становится традицией для бишкекчан, который выйдут на парад с портретами своих ветеранов уже третий год подряд. В прошлом году в Бишкеке в акции приняли участие более 20 тыс. человек, а также – тысячи кыргызстанцев в других городах республики. Народную инициативу по проведению "Бессмертного полка" в Кыргызстане в День Победы в прошлом году официально поддержало правительство КР. Напомним, к акции "Бессмертный полк" Кыргызстан присоединился в 2013м году, тогда впервые люди вышли на Парад Победы с портретами своих фронтовиков в Оше. В этом году "Бессмертный полк" пройдет почти в 30 странах мира", – говорится в сообщении.