В Чаткале выпал снег высотой в 2 метра, закрыта школа

15 февраля 2017, 13:09 Комментарии

В связи с непрекращающимся снегопадом с 11 февраля и превышенной нормы выпавших осадков издано распоряжение главы Чаткалской районной администрации о введении в айыльных округах Чаткал и Канышкыя режима чрезвычайной ситуации, высота выпавшего снега составила 2 метра, сообщает пресс-служба МЧС.

"С 15 февраля до стабилизации погодных условий будут закрыты учреждения школьного и дошкольного образования айыльных округов Чаткал и Канышкыя", – говорится в сообщении.

Главам айыльных округов Чаткал и Канышкыя поручено организовать работу по предотвращению разрушения крыши жилых домов и учреждений оказать содействие по очистке крыш от снега и провести среди населения разъяснительные работы

До прояснения погодных условий с 14 февраля автодороги Ала-Бука – Жаны-Базар – Кировка и Красная-Горка – Ак-Таш временно закрыты, на 38 км и 105 км установлены посты.