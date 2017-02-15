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В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410234-ru.html

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15 февраля 2017, 14:33       Комментарии

В столичном парке имени Ататюрка 15 февраля состоялся торжественный митинг-реквием, посвященный 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил.
Участники митинга возложили цветы к монументу воинам-афганцам. Салютная группа произвела трехкратный оружейный залп. Воины-интернационалисты почтили минутой молчания память своих боевых друзей, не вернувшихся с войны.
Участник афганской войны, заместитель начальника Генштаба ВС Закир Тиленов сказал, что день вывода советских войск из Афганистана - это не только праздник, но и день скорби по погибшим в этой войне.
"Через "пекло" этой войны прошел 7 тыс. 141 кыргызстанец. От полученных ранений погибло около 300 человек, 383 получили увечья, 1,5 тыс. ранены и контужены, 4 пропали без вести. Наши воины не только воевали в Афганистане, но и восстанавливали эту страну, строя школы и больницы, обеспечивая продовольствием, медикаментами и всем необходимым, одним словом - создавали все условия для нормальной цивилизованной жизни местного населения. И сегодня воины-интернационалисты с честью выполняют свой гражданский долг", - сказал он.
З.Тиленов также пожелал всем ветеранам-афганцам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

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