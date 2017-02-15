В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (фото)

15 февраля 2017, 14:33 Комментарии

В столичном парке имени Ататюрка 15 февраля состоялся торжественный митинг-реквием, посвященный 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил.

Участники митинга возложили цветы к монументу воинам-афганцам. Салютная группа произвела трехкратный оружейный залп. Воины-интернационалисты почтили минутой молчания память своих боевых друзей, не вернувшихся с войны.

Участник афганской войны, заместитель начальника Генштаба ВС Закир Тиленов сказал, что день вывода советских войск из Афганистана - это не только праздник, но и день скорби по погибшим в этой войне.

"Через "пекло" этой войны прошел 7 тыс. 141 кыргызстанец. От полученных ранений погибло около 300 человек, 383 получили увечья, 1,5 тыс. ранены и контужены, 4 пропали без вести. Наши воины не только воевали в Афганистане, но и восстанавливали эту страну, строя школы и больницы, обеспечивая продовольствием, медикаментами и всем необходимым, одним словом - создавали все условия для нормальной цивилизованной жизни местного населения. И сегодня воины-интернационалисты с честью выполняют свой гражданский долг", - сказал он.

З.Тиленов также пожелал всем ветеранам-афганцам крепкого здоровья, благополучия и успехов.