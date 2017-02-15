Минсоцразвития предлагает ввести обязательную аккредитацию для НПО и НКО, оказывающих социальные услуги пожилым и детям

15 февраля 2017, 14:49 Комментарии

Министерство труда и социального развития предлагает ввести обязательную аккредитацию для некоммерческих и неправительственных организаций, оказывающих социальные услуги пожилым и детям. Соответствующий проект закона на заседании парламента 15 февраля представила министр Таалайкуль Исакунова. Министр отметила, что вопросы аккредитации полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания предусмотрены в Программе развития социальной защиты населения КР на 2015-2017 годы.

"Основной целью аккредитации полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания является повышение ответственности за соблюдением утвержденных правительством государственных минимальных социальных стандартов социальных услуг, предоставляемых клиентам социальной службы в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания", - отметила она.

По проекту закона в перечень полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания входят:

- центры социального обслуживания пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья (отделения дневного пребывания);

- центры оказания социальной помощи на дому;

- социальные приюты для детей и подростков;

- социально-реабилитационные центры для детей и иных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- центры социальной помощи семье и детям.