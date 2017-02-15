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В Чаткале лавина обрушилась на столовую горнорудников, есть пострадавшие

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-chat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410232-ru.html

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15 февраля 2017, 14:16       Комментарии

Накануне в Чаткале снежная лавина обрушилась на здание столовой и общежития горнорудного предприятия ЗАО "Кичи Чаарат", есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС.
В результате легкие ранения получил гражданин Китая, сейчас он находится в больнице.
"Объем снежной массы по предварительным данным составил 1,4 тыс. кубометров. Столовая и общежитие восстановлены силами сотрудников ЗАО. Также 15 февраля тяжелая снежная масса обрушила кровлю средней школы имени К. Чокоева в селе Котормо Токтогульского района. Пострадавших нет. Районная комиссия гражданской защиты на месте выясняет сумму причиненного ущерба", – говорится в сообщении.
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