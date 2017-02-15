На пересечении улиц Тоголока Молдо и Киевской сносят двухэтажное строение

15 февраля 2017, 14:10 Комментарии

Сотрудниками управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек сносится незаконное строение на пересечении улиц Тоголока Молдо и Киевской. По словам директора Управления землепользования и строительства, данная мера применяется ввиду того, что владелец торговой площади возвел здание самовольно. Владельца несколько раз предупреждали о том, чтобы он сам в добровольном порядке ликвидировал постройку. Но просьба была проигнорирована, ввиду чего сейчас производится снос в принудительном порядке.

"Там отсутствуют разрешительные документы. Гражданин самовольно построил двухэтажное здание и осуществлял продажу мясной продукции. В ходе нашей инвентаризации мы выявили, что данное строение не имеет никаких документов. Сейчас мы проводим принудительный снос", - рассказал директор Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Иманкул уулу Талант.