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На пересечении улиц Тоголока Молдо и Киевской сносят двухэтажное строение

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355432_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410231-ru.html

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15 февраля 2017, 14:10       Комментарии

Сотрудниками управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек сносится незаконное строение на пересечении улиц Тоголока Молдо и Киевской. По словам директора Управления землепользования и строительства, данная мера применяется ввиду того, что владелец торговой площади возвел здание самовольно. Владельца несколько раз предупреждали о том, чтобы он сам в добровольном порядке ликвидировал постройку. Но просьба была проигнорирована, ввиду чего сейчас производится снос в принудительном порядке.
"Там отсутствуют разрешительные документы. Гражданин самовольно построил двухэтажное здание и осуществлял продажу мясной продукции. В ходе нашей инвентаризации мы выявили, что данное строение не имеет никаких документов. Сейчас мы проводим принудительный снос", - рассказал директор Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Иманкул уулу Талант.

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