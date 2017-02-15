ГАМСУМО презентовало интерактивную электронную карту зон потенциальных конфликтов в КР

15 февраля 2017, 14:12 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) КР презентовало интерактивную электронную карту зон потенциальных конфликтов в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Госагентство провело рабочую встречу с участием ответственных сотрудников ряда государственных органов, имеющих доступ к интерактивной электронной карте зон потенциальных конфликтов в КР.

Рабочая встреча состоялась в целях усиления координации совместной работы между ответственными сотрудниками аппаратов Президента, правительства, МВД КР, Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), Госкомитета по делам религий (ГКДР), Национального института стратегических исследований (НИСИ), и ГАМСУМО по обновлению данных интерактивной карты и его эффективного использования.

В ходе встречи заместитель директора ГАМСУМО КР Б.Салиев рассказал о работе Агентства по реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР, утвержденная Указом Президента КР от 10-апреля 2013 года №74 с акцентом на достигнутые результаты профилактической работы. Кроме этого, руководитель подчеркнул необходимость усиления работы по взаимопомощи и обмену данными по данному направлению для всех членов рабочей группы.

По итогам встречи также состоялась презентация интерактивной карты, которая была разработана ГАМСУМО ПКР при финансовой поддержке ПРООН в КР в 2016 году.