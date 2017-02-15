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Экспорт кыргызских товаров в 2016 году вырос на 5,1%, составив 1,5 млрд долларов США

Источник:
http://kabar.kg/news/eksport-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410229-ru.html

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15 февраля 2017, 14:29       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Экспорт кыргызских товаров в 2016 году вырос на 5,1%, составив 1 млрд 544,6 млн долларов США. Об этом сказал заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков на Международном форуме "Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС", сообщает пресс-служба правительства.
"Экспорт кыргызских товаров в 2016 году вырос на 5,1%, составив $1 млрд. 544,6 млн долларов США, тогда как в 2015 году падение экспорта составляло 22%. Импорт товаров в Кыргызскую Республику в 2016 году снизился на 3,7% до 3 млрд 919,1 млн. долларов США, тогда как в 2015 году падение импорта составляло 29%. Одновременно с этим объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС в 2016 году составил $1 млрд. 962,6 млн. и по сравнению с 2015 годом сократился на 18,6%. При этом, если объемы экспорта увеличились на 4,3%, то объемы импорта, напротив, уменьшились на 23,1%. Наибольшая доля взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (53%) и Казахстан (44%)", – сообщил он.
Вместе с этим, по словам заместителя министра экономики Алмаза Сазбакова, положительная динамика наблюдается и в торговле со странами Европейского союза.
"Так, по итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП+, 50 предприятий Кыргызстана экспортировали товаров в страны Европейского союза на сумму 66,7 млн. долларов США. Стоит отметить, что за аналогичный период 2015 года экспорт товаров в страны ЕС составил 43,5 млн. долларов США, увеличившись в 2016 году на 53,4%", - констатировал заместитель министра экономики.

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