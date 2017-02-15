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Экспорт кыргызских товаров в 2016 году вырос на 5,1%, составив 1,5 млрд долларов СШАЭкспорт кыргызских товаров в 2016 году вырос на 5,1%, составив 1,5 млрд долларов США

В Сузаке переселяют жителей в связи с повышенной опасностью схода оползня

Источник:
http://kabar.kg/news/v-suzake-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410228-ru.html

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15 февраля 2017, 14:30       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В селе Алмалуу-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области сохраняется опасность схода оползня и в этой связи администрация района проводит переселение жителей этого села в безопасное место.
Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Джалал-Абадской области, опасность схода оползня возникла из-за того, что осадков выпало много, но земля не замерзла. Почва оказалась перенасыщена водой из-за теплой зимы. И связи с этим 8 февраля состоялась коллегия, на которой было решено переселить жителей в более безопасное место. В общем переселить нужно 143 семьи, а на сегодня переселено 39. В связи с этим в селе Алмалуу-Булак была временно закрыта школа имени А.Матиева.

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