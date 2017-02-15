Ого! Ненакрашенные кыргызстанки и другие события, которые нас удивили

15 февраля 2017, 14:16 Комментарии

И вновь Sputnik Кыргызстан отыскивает самые странные, самые необычные и самые спорные новости. Их у нас много: разве могут журналисты скучать без дела в такой удивительной стране? $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031736061'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031736061'] = 'Subject'; } }); © Видео / Талгат БакиевМодель нового трактора для сенокоса изобрел шестиклассник из Джалал-Абада

1. Джалал-абадский Кулибин. Пока большинство шестиклассников тратят свободное время на борьбу с прыщами и прочими прелестями пубертатного периода, Белек Гапаров из Джалал-Абада изобрел новую модель трактора. Да-да, а запчасти он взял от неработающего DVD-проигрывателя. У нас в офисе как раз сломалась кофеварка... Интересно, она сгодится для модели адронного коллайдера?

2. Запретить порно в кыргызстанских фильмах! И еще пропаганду переворотов, насилия, жестокости и вражды - ввести такую цензуру предлагает Министерство культуры. Если закон-таки примут, то не видать нам кыргызской "Игры престолов", баткенского Ларса фон Триера и таласского Тарантино. Мы же в свою очередь предлагаем на законодательном уровне запретить фильмы, в которых нет талантов.

3. Кыргызстанки без косметики. Нас удивило, какими красивыми могут быть наши девушки, независимо от того, есть ли на их лицах тушь и тоналка или нет. Некоторые молодые люди предложили новый фотопроект - кыргызстанские знаменитости до изобретения одежды и после.

4. Американские юмористы. Ничего не предвещало беды, актеры канала NBC высмеивали родных политиков, но тут случайно под молот сатиры попал Кыргызстан. Актриса, пародировавшая пресс-секретаря Белого дома, произнесла следующее: "Мне бы хотелось начать с расписания президента. Сегодня в 15.00 Дональд Трамп встречается с лидером из страны в Центральной Азии. Встретится с президентом Алма... Ну и ну! Алзмабек Атимадибебе... чтобы обсудить волнения в Кыргхаахаазтане! В частности... (ну и слово!) волнения в Арабара... Арабара... Арабара-Абаде".

5. Нацбанк против Бондаря. Скандал, удививший достопочтенную публику, разгорелся 10 февраля, когда Национальный банк явил миру новый знак сома. Ведомство тут же обвинили в плагиате: дизайнер Константин Бондарь некогда в рамках конкурса представил НБ КР ну очень похожий символ. Совпадение? Кто знает...