Сотрудник ГСИН вымогал $500 у коллеги— оштрафован в 40 раз больше мзды

15 февраля 2017, 14:29 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Экс-сотрудник управления внутренней безопасности ГСИН вымогал взятку у коллеги, он признан виновным по статье 303 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР. Такое решение вынес Свердловский райсуд Бишкека, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Вымогателю назначено наказание в виде штрафа в 40-кратном размере суммы взятки.

Другой бывший сотрудник данного управления Н. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 313-2 "Посредничество во взяточничестве" Уголовного кодекса КР. Ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч сомов, также он лишится права занимать государственные должности сроком на 1 год.

Ранее в отношении этих сотрудников возбудили уголовное дело по факту вымогательства взятки. Было установлено, что они вымогали у работника ГСИН 500 долларов за положительное решение вопроса по выявленным ими нарушениям при проверке деятельности одной из колоний-поселений республики.