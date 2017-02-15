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Сотрудник ГСИН вымогал $500 у коллеги— оштрафован в 40 раз больше мзды

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410226-ru.html

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15 февраля 2017, 14:29       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Экс-сотрудник управления внутренней безопасности ГСИН вымогал взятку у коллеги, он признан виновным по статье 303 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР. Такое решение вынес Свердловский райсуд Бишкека, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Вымогателю назначено наказание в виде штрафа в 40-кратном размере суммы взятки.
Другой бывший сотрудник данного управления Н. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 313-2 "Посредничество во взяточничестве" Уголовного кодекса КР. Ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч сомов, также он лишится права занимать государственные должности сроком на 1 год.
Ранее в отношении этих сотрудников возбудили уголовное дело по факту вымогательства взятки. Было установлено, что они вымогали у работника ГСИН 500 долларов за положительное решение вопроса по выявленным ими нарушениям при проверке деятельности одной из колоний-поселений республики.

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