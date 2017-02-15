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Правительство уполномочили утверждать технические спецификации флага и герба КР, используемые госорганами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410225-ru.html

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15 февраля 2017, 12:58       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в закон о государственных символах Кыргызстана. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба главы государства.
Принятым законом предусматривается уполномочить правительство на утверждение технических спецификаций государственного флага и герба Кыргызской Республики.
В настоящее время Государственная регистрационная служба совместно с межведомственными рабочими группами, созданными распоряжением руководителя Аппарата правительства от 15 февраля 2016 года, ведется работа по разработке проектов эскизов и дизайна, технических спецификаций электронных удостоверений личности граждан КР.
При разработке эскизов и дизайна было определено, что одним из основных элементов дизайна паспортов является государственная символика.
Согласно статьям 3 и 10 закона КР "О государственных символах КР" изображения государственного флага и герба КР независимо от размеров должны в точности соответствовать эталонам цветного или черно-белого изображения, которые хранятся в резиденции президента.
Было установлено, что на сегодняшний день отсутствуют нормативные правовые акты, которыми утверждаются технические спецификации государственного флага и герба КР. Соответственно отсутствует нормативная правовая база, согласно которой государственные символы, используемые в деятельности государственных органов должны сверяться с эталонами, хранящимися в резиденции президента.
"Это приводит к тому, что при использовании государственной символики допускается множество различных вариантов без учета единых требований к оформлению и дизайну. Принятым законом имеющийся пробел устраняется - правительству предоставляется полномочие по утверждению технических спецификаций государственного флага и герба КР", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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