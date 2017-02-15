По Кыргызстану преимущественно без осадков – прогноз погоды на 16 февраля

15 февраля 2017, 14:05 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами снег. Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: 0...-5

днем: +5...+10

Таласская область

ночью: 0...-5

днем: +4...+9

Баткенская область

ночью: -4...+1

днем: +5...+10

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -4...+1

днем: +5...+10

Иссык-Кульская область

ночью: -3...-8

днем: +4...+9

Нарынская область

ночью: -10...-15

днем: -3...-8

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1...-3, максимальная температура воздуха днем +7...+9.