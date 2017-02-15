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По Кыргызстану преимущественно без осадков – прогноз погоды на 16 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410223-ru.html

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15 февраля 2017, 14:05       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами снег. Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: 0...-5
днем: +5...+10
Таласская область
ночью: 0...-5
днем: +4...+9
Баткенская область
ночью: -4...+1
днем: +5...+10
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -4...+1
днем: +5...+10
Иссык-Кульская область
ночью: -3...-8
днем: +4...+9
Нарынская область
ночью: -10...-15
днем: -3...-8
В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1...-3, максимальная температура воздуха днем +7...+9.

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