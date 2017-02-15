Экс-сотрудник ГСИН за взятку на год лишен права занимать госдолжности

15 февраля 2017, 13:49 Комментарии

Бывший сотрудник управления внутренней безопасности ГСИН Н.С. признан виновным в вымогательстве взятки, ему назначено наказание в виде штрафа в размере двухсот расчетных показателей с лишением права занимать государственные должности сроком на 1 год, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Также бывший сотрудник вышеуказанного управления Б.К. признан виновным в посредничестве во взяточничестве и ему назначено наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки.

Напомним, ранее в отношении вышеуказанных сотрудников ГСИН прокуратурой по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы возбуждено уголовное дело по факту вымогательства взятки.

"Установлено, что они вымогали у работника учреждения ГСИН $500 за положительное решение вопроса по выявленным ими нарушениям. Нарушения обнаружены при проверке деятельности одного из колоний-поселений республики", – говорится в сообщении.