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В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь вывода войск из Афганистана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355435_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410221-ru.html

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15 февраля 2017, 13:52       Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в столичном парке имени Ата-Тюрка прошел митинг-реквием в честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие посетили мэр столицы Албек Ибраимов, председатель горкенеша Канатбек Музуралиев, депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, заместитель начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майор Закир Тиленов.
Митинг начался с возложения цветов у мемориала, затем прозвучал гимн Кыргызской республики. Первым с речью выступил Албек Ибраимов.
"Уважаемые воины интернационалисты, дорогие члены семей, родные и близкие погибших солдат. Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. В афганской войне приняли участие 7 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли, 1 500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести. 15 февраля - это день выражения глубокой признательности и благодарности всем воинам-интернационалистам. День благодарности тем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский долг. Сегодня мы скорбим вместе с теми, у кого война отобрала сыновей, братьев, мужей. Вечная им память. Пусть память о воинах интернационалистах всегда живет в наших сердцах. От всей души желаю вам всем, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой", - сказал мэр столицы.
По окончании официальной части все собравшиеся продолжили нести цветы к памятнику и табличкам с именами. Принять участие в митинге приехали также военные из Казахстана.

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