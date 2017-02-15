В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь вывода войск из Афганистана

15 февраля 2017, 13:52 Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в столичном парке имени Ата-Тюрка прошел митинг-реквием в честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие посетили мэр столицы Албек Ибраимов, председатель горкенеша Канатбек Музуралиев, депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, заместитель начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майор Закир Тиленов.

Митинг начался с возложения цветов у мемориала, затем прозвучал гимн Кыргызской республики. Первым с речью выступил Албек Ибраимов.

"Уважаемые воины интернационалисты, дорогие члены семей, родные и близкие погибших солдат. Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. В афганской войне приняли участие 7 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли, 1 500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести. 15 февраля - это день выражения глубокой признательности и благодарности всем воинам-интернационалистам. День благодарности тем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский долг. Сегодня мы скорбим вместе с теми, у кого война отобрала сыновей, братьев, мужей. Вечная им память. Пусть память о воинах интернационалистах всегда живет в наших сердцах. От всей души желаю вам всем, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой", - сказал мэр столицы.

По окончании официальной части все собравшиеся продолжили нести цветы к памятнику и табличкам с именами. Принять участие в митинге приехали также военные из Казахстана.