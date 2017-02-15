Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Экс-сотрудник ГСИН за взятку на год лишен права занимать госдолжностиЭкс-сотрудник ГСИН за взятку на год лишен права занимать госдолжностиШтормовое предупреждение: по Кыргызстану местами обильный снегопад и похолоданиеШтормовое предупреждение: по Кыргызстану местами обильный снегопад и похолодание

На спецсчет для пострадавших от крушения "Боинга-747" поступило более 87 млн сомов - МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-spetcs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410220-ru.html

Похожие новости

В Чаткале лавина обрушилась на столовую горнорудников, есть пострадавшие

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 87 млн сомов

На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило 85 млн сомов

"Космопарк" эвакуировали — поступил звонок о заложенной бомбе

На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило более 85 млн сомов

15 февраля 2017, 13:43       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. По состоянию на 11:00 15 февраля 2017 года, на специальный счет МЧС КР поступило 87 млн 841 тыс 472 сома для пострадавших и семьям погибших в результате авиакатастрофы "Боинга-747" вблизи Бишкека.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош
Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум