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"Акчабар": РусГидро против проведения независимого аудита по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/akchabar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410219-ru.html

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Россия просит вернуть $37 млн по проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС

15 февраля 2017, 13:51       Комментарии

Акчабар. Проект строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС не оправдал себя. Завершение строительства ГЭС должно было способствовать созданию новых рабочих мест и импорту электроэнергии. Но из-за экономических осложнений Россия не смогла выполнить свои обязательства, Кыргызстан же после денонсации соглашения с Россией обязан выплатить своему партнеру $37 млн.
Спорные $37 млн были потрачены на строительство городка для сотрудников будущей ГЭС. Это и стало причиной для доскональной проверки строительства депутатской комиссией. Депутаты ЖК возмущены потраченной суммой на строительство городка и считают, что сметы на стройматериалы были сильно завышены.
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По словам главы Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева, правительство хочет привлечь международных аудиторов, но для этого требуется от $300 тыс. до $1 млн, а таких средств нет. Представители ОАО "РусГидро" выступают против проведения такого независимого аудита и настаивают на выплате $37 млн.

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