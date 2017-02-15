"Акчабар": РусГидро против проведения независимого аудита по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС

15 февраля 2017, 13:51 Комментарии

Акчабар. Проект строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС не оправдал себя. Завершение строительства ГЭС должно было способствовать созданию новых рабочих мест и импорту электроэнергии. Но из-за экономических осложнений Россия не смогла выполнить свои обязательства, Кыргызстан же после денонсации соглашения с Россией обязан выплатить своему партнеру $37 млн.

Спорные $37 млн были потрачены на строительство городка для сотрудников будущей ГЭС. Это и стало причиной для доскональной проверки строительства депутатской комиссией. Депутаты ЖК возмущены потраченной суммой на строительство городка и считают, что сметы на стройматериалы были сильно завышены.

На последнем заседании парламентской комиссии, депутат Исхак Масалиев поинтересовался состоянием построенных зданий и заявил, что со временем они будут разрушены и станут памятником незавершенной работы энергетиков.

По словам главы Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева, правительство хочет привлечь международных аудиторов, но для этого требуется от $300 тыс. до $1 млн, а таких средств нет. Представители ОАО "РусГидро" выступают против проведения такого независимого аудита и настаивают на выплате $37 млн.