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В Москве изнасиловали 50-летнюю кыргызстанку — задержан соотечественник

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410218-ru.html

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15 февраля 2017, 13:53       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Задержан подозреваемый в изнасиловании 50-летней кыргызстанки в Москве, сообщил представитель МВД КР в России Аскат Алиев.
По его словам, 10 февраля к представителю МВД обратилась женщина. Она рассказала, что накануне к ней домой зашел парень по имени Кеша, который изнасиловал ее. При этом сломал женщине ребра. Затем связал ей руки и ноги, забрал телефон и скрылся. Все это он снимал на камеру мобильника.
"По данному факту Следственное управление по Москве возбудило уголовное дело. 12 февраля полиция в ходе оперативных мероприятий задержала уроженца села Мырзаке Узгенского района Ошской области. Он признал свою вину и уже арестован", - сообщил Алиев.
Женщина находится под наблюдением врачей.
В заключение Алиев призвал не бояться и в случае правонарушений обращаться в правоохранительные органы.

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