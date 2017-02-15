В Москве изнасиловали 50-летнюю кыргызстанку — задержан соотечественник

15 февраля 2017, 13:53 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Задержан подозреваемый в изнасиловании 50-летней кыргызстанки в Москве, сообщил представитель МВД КР в России Аскат Алиев.

По его словам, 10 февраля к представителю МВД обратилась женщина. Она рассказала, что накануне к ней домой зашел парень по имени Кеша, который изнасиловал ее. При этом сломал женщине ребра. Затем связал ей руки и ноги, забрал телефон и скрылся. Все это он снимал на камеру мобильника.

"По данному факту Следственное управление по Москве возбудило уголовное дело. 12 февраля полиция в ходе оперативных мероприятий задержала уроженца села Мырзаке Узгенского района Ошской области. Он признал свою вину и уже арестован", - сообщил Алиев.

Женщина находится под наблюдением врачей.

В заключение Алиев призвал не бояться и в случае правонарушений обращаться в правоохранительные органы.