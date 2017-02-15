Различное использование флага и герба теперь не допустят в Кыргызстане

15 февраля 2017, 13:23 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал изменения в закон о госсимволах, который уполномочивает правительство на утверждение технических спецификаций государственного флага и герба Кыргызской Республики.

Как сообщили в пресс-службе президента, в правительстве выявили отсутствие нормальных актов для утверждения госорганами технических спецификаций государственных символов. Это также не обязывало сверять их с эталонами, которые хранятся в резиденции президента КР.

В результате допускались различные варианты, как в случае с нашумевшим рисунком орла в национальных паспортах граждан.

В кабмине обещают, что с принятым законом имеющийся пробел устраняется: Правительству предоставляется полномочие по утверждению технических спецификаций государственного флага и герба.