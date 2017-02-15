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Нарынская область. Обильный снегопад обрушил крыши домовНарынская область. Обильный снегопад обрушил крыши домовВнесены изменения в Закон КР "О государственных символах КР"Внесены изменения в Закон КР "О государственных символах КР"

Различное использование флага и герба теперь не допустят в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/razlic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410216-ru.html

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15 февраля 2017, 13:23       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал изменения в закон о госсимволах, который уполномочивает правительство на утверждение технических спецификаций государственного флага и герба Кыргызской Республики.
Как сообщили в пресс-службе президента, в правительстве выявили отсутствие нормальных актов для утверждения госорганами технических спецификаций государственных символов. Это также не обязывало сверять их с эталонами, которые хранятся в резиденции президента КР.
В результате допускались различные варианты, как в случае с нашумевшим рисунком орла в национальных паспортах граждан.
В кабмине обещают, что с принятым законом имеющийся пробел устраняется: Правительству предоставляется полномочие по утверждению технических спецификаций государственного флага и герба.

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