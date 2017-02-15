Нарынская область. Обильный снегопад обрушил крыши домов

15 февраля 2017, 13:25 Комментарии

Жители сел Ат-Башы, Баш-Кайынды и Ак-Муз сообщили что, в результате снегопада крыши некоторых жилых домов разрушились, сообщает пресс-служба МЧС.

Комиссия гражданской защиты подсчитала причиненный ущерб.

"В селе Ат-Башы у двух жилых домов, в селе Баш-Кайынды у одного дома крыша не выдержала толстый покров снега. Кровля двухэтажного здания, переданного нуждающимся в жилье гражданам в селе Ак-Муз,также полностью разрушена. Работы по определению материального ущерба будут продолжены 15 февраля", – говорится в сообщении.