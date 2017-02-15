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Нарынская область. Обильный снегопад обрушил крыши домов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/naryns...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410215-ru.html

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15 февраля 2017, 13:25       Комментарии

Жители сел Ат-Башы, Баш-Кайынды и Ак-Муз сообщили что, в результате снегопада крыши некоторых жилых домов разрушились, сообщает пресс-служба МЧС.
Комиссия гражданской защиты подсчитала причиненный ущерб.
"В селе Ат-Башы у двух жилых домов, в селе Баш-Кайынды у одного дома крыша не выдержала толстый покров снега. Кровля двухэтажного здания, переданного нуждающимся в жилье гражданам в селе Ак-Муз,также полностью разрушена. Работы по определению материального ущерба будут продолжены 15 февраля", – говорится в сообщении.

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