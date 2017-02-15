Штормовое предупреждение: по Кыргызстану местами обильный снегопад и похолодание

15 февраля 2017, 13:31 Комментарии

18-19 февраля ожидается временами снег, местами сильный. В долинной зоне налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Усиление западного ветра до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба МЧС.

20-21 февраля ожидается понижение температуры воздуха: ночью в Чуйской долине -8…-13°, в Сокулукском районе и в Таласской долине -10…-15°, днем -2…-7°, в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -5…-10°, днем 0…-5°, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -8…-13°, днем до -2…-7°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -20…-25°, днем -11…-16°, в высокогорных районах ночью -28…-33°, днем -15…-20°.

"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. 15 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется опасность схода снежных лавин, заносы и гололедица. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров", – говорится в сообщении.