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Штормовое предупреждение: по Кыргызстану местами обильный снегопад и похолодание

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/shtorm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410214-ru.html

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15 февраля 2017, 13:31       Комментарии

18-19 февраля ожидается временами снег, местами сильный. В долинной зоне налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Усиление западного ветра до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба МЧС.
20-21 февраля ожидается понижение температуры воздуха: ночью в Чуйской долине -8…-13°, в Сокулукском районе и в Таласской долине -10…-15°, днем -2…-7°, в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -5…-10°, днем 0…-5°, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -8…-13°, днем до -2…-7°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -20…-25°, днем -11…-16°, в высокогорных районах ночью -28…-33°, днем -15…-20°.
"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. 15 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется опасность схода снежных лавин, заносы и гололедица. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров", – говорится в сообщении.

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