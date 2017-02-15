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Внесены изменения в Закон КР "О государственных символах КР"

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410211-ru.html

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15 февраля 2017, 13:21       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О государственных символах КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Принятым Законом предусматривается уполномочить Правительство КР на утверждение технических спецификаций государственного флага и герба КР.
В настоящее время Государственной регистрационной службой при Правительстве КР совместно с межведомственными рабочими группами, созданными распоряжением руководителя Аппарата Правительства КР от 15 февраля 2016 года № 19, ведется работа по разработке проектов эскизов и дизайна, технических спецификаций электронных удостоверений личности граждан КР.
При разработке эскизов и дизайна электронных удостоверений личности граждан КР было определено, что одним из основных элементов дизайна паспортов является государственная символика.
Согласно статьям 3 и 10 Закона КР "О государственных символах КР" изображения государственного флага и герба КР независимо от размеров должны в точности соответствовать эталонам цветного или черно-белого изображения, которые хранятся в резиденции Президента КР.
Было установлено, что на сегодняшний день отсутствуют нормативные правовые акты, которыми утверждаются технические спецификации государственного флага и герба КР. Соответственно отсутствует нормативная правовая база, согласно которой государственные символы, используемые в деятельности государственных органов должны сверяться с эталонами, хранящимися в резиденции Президента КР.
Это приводит к тому, что при использовании государственной символики допускается множество различных вариантов без учета единых требований к оформлению и дизайну.
Принятым Законом имеющийся пробел устраняется: Правительству КР предоставляется полномочие по утверждению технических спецификаций государственного флага и герба КР.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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