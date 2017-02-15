Кыргызстан бы развивался в 38 раз меньше без ЕАЭС, заявляет вице-премьер

15 февраля 2017, 12:43 Комментарии

Экономика Кыргызстана в 2016 году показала рост 3,8%, если бы Кыргызстан не вступил в ЕАЭС, то рост едва превышал бы 0,1%, – заявил вице-премьер КР Олег Панкратов на международном форуме "Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза – ЕАЭС". Указанный рост в 38 раз превышает пессимистический прогноз Панкратова.

Вице-премьер отметил, что правительство страны часто обвиняют, в том что оно должным образом не подготовило страну ко вступлению в Союз.

"Процесс вступления в ЕАЭС был сильно политизирован и это одна из ошибок правительства. Было очень много дискуссий и мнений относительно членства в Союзе как положительных, так и отрицательных. И таким образом у населения сложилось мнение, что ЕАЭС – это панацея от всех бед и решение всех проблем, которые накопились за долгие годы. И в связи с этим у наших граждан сложились завышенные ожидания", – заявил Панкратов.

Панкратов особо отметил, что основной задачей правительства на момент вступления в ЕАЭС являлось сохранение тех рынков и той ниши, которую уже занимал Кыргызстан.

"С момента создания Таможенного союза появилась реальная угроза, что Кыргызстан потеряет существующие рынки сбыта не только из-за таможенно-тарифных барьеров, но и ввиду появления все большего количества технических барьеров", – сказал Олег Панкратов.

В ходе подготовки ко вступлению в союз проведена большая исследовательская работа. Всего подготовлено 10 исследований. Не в одной другой стране члена ЕАЭС такого исследования не было. В основе анализа, на который ориентировалось правительство, заложен принцип трех сценариев: базовый, наиболее вероятный и оптимистичный.

"При базовом сценарии рост ВВП Кыргызстана за 2016 год прогнозировался на уровне 2,5%, при наиболее вероятном сценарии развития 1,3% и в оптимистичном варианте 3,7%, без учета Кумтора. Сегодня мы видим, что наша экономика показала рост в 3,8 %, что однозначно ближе к оптимистичным прогнозам. При этом есть основания полагать, что без вступления в ЕАЭС и в условиях сегодняшней неблагоприятной экономической конъюнктуры, рост ВВП едва ли бы превышал 0,1%", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Таким образом, отдельное государство слишком мало чтобы действовать в одиночку, а его отдельные усилия недостаточны для эффективной защиты своих национальных интересов и обеспечения национальной безопасности в целом.

"В рамках региональных организаций у государств больше возможностей реализовывать свои интересы, чем на национальном уровне. И такой возможностью весьма своевременно, надо подчеркнуть, воспользовалась наша страна, вступив в ЕАЭС", – заключил Олег Панкратов.