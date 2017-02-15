Атамбаев узаконил онлайн-регистрацию квартир и домов

15 февраля 2017, 12:47 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", сообщает пресс-служба президента.

Принятым законом предусматривается внесение изменений в Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в части обязательного предоставления (в электронном или бумажном виде) в местный регистрационный орган Департамента кадастра заверенной копии правоустанавливающих документов органами, издающими данные документы (государственный акт, договор отчуждения, судебный акт, наследство), а также введения санкции за непредоставление или несвоевременное предоставление таких документов.

"Госорганы и органы МСУ, оформляющие и выдающие правоустанавливающие и правоограничивающие документы (за исключением участков недр) в соответствии с действующим законодательством в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязаны в пятидневный срок пересылать копии этих документов в местные регистрационные органы по месту нахождения единицы недвижимого имущества в электронном и/или бумажном носителе.

За непредставление или несвоевременную пересылку заверенных копий правоустанавливающих и правоограничивающих документов ответственное уполномоченное лицо привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном административным законодательством КР", – говорится в сообщении.

Также вносятся изменения в статью 18, предусматривающие норму о том, что местные регистрационные органы принимают заявления также в режиме онлайн в порядке, определяемом правительством.

"Вышеуказанная поправка позволит упростить процесс доступа к Единой базе по недвижимости для пользователей, а также минимизируют контакт с сотрудниками регистрационного органа, и приведут к уменьшению случаев с коррупционными составляющими. При этом во исполнение данной нормы, правительству необходимо разработать Порядок принятия заявлений местными регистрационными органами в режиме онлайн", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, вносится изменение в Кодекс об административной ответственности в части введения санкции за непредоставление или несвоевременное предоставление, пересылку заверенных копий правоустанавливающих и правоограничивающих документов уполномоченными лицами.

"Вносится дополнение в статью 22, предусматривающее возможность наложения временного ограничения на совершение сделок с недвижимостью до регистрации сделки путем подачи заявления лицом, оспаривающим право на недвижимое имущество и желающим приостановить предстоящую регистрацию, сроком до 10 календарных дней, в течение которых лицо, желающее приостановить предстоящую регистрацию должно представить акт уполномоченного органа о наложении ареста. По истечении 10 дней заявление о временном приостановлении без предоставления акта уполномоченного госоргана оставляется без рассмотрения. Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования", – подытожили в пресс-службе.