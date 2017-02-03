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Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 87 млн сомовКрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 87 млн сомовВ Чаткалском районе в связи сильным снегопадом объявлена чрезвычайная ситуацияВ Чаткалском районе в связи сильным снегопадом объявлена чрезвычайная ситуация

В Чаткале ЧС. Выпал снег, высотой в 2 метра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-chat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410208-ru.html

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15 февраля 2017, 13:09       Комментарии

В связи с непрекращающимся снегопадом с 11 февраля и превышенной нормы выпавших осадков издано распоряжение главы Чаткалской районной администрации о введении в айыльных округах Чаткал и Канышкыя режима чрезвычайной ситуации, высота выпавшего снега составила 2 метра, сообщает пресс-служба МЧС.
До прояснения погодных условий с 14 февраля автодороги Ала-Бука – Жаны-Базар – Кировка и Красная-Горка – Ак-Таш временно закрыты, на 38 км и 105 км установлены посты.
"С 15 февраля до стабилизации погодных условий будут закрыты учреждения школьного и дошкольного образования айыльных округов Чаткал и Канышкыя. Главам айыльных округов Чаткал и Канышкыя поручено организовать работу по предотвращению разрушения крыши жилых домов и учреждений оказать содействие по очистке крыш от снега и провести среди населения разъяснительные работы", – говорится в сообщении.

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