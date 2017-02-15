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В Чаткале ЧС. Выпал снег, высотой в 2 метраВ Чаткале ЧС. Выпал снег, высотой в 2 метра

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 87 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/krushe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410207-ru.html

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С начала года в госслужбу миграции КР в Москве поступило 68 заявлений кыргызстанцев на работодателей, отказывающихся выплачивать зарплаты

15 февраля 2017, 13:11       Комментарии

На специальный счет МЧС поступило 87 млн 841 тыс. 472 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
Город Ош, улица Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по Ошу.
Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.

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