Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 87 млн сомов

15 февраля 2017, 13:11 Комментарии

На специальный счет МЧС поступило 87 млн 841 тыс. 472 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

Город Ош, улица Моминова 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Ошу.

Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.