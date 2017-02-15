Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР

15 февраля 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР

Принятым Законом предусматривается приведение текста Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее – УПК КР) на государственном языке в соответствие с текстом на официальном языке, а также устранение неточностей и противоречий в отдельных нормах УПК КР.

Так, в действующей редакции УПК КР на государственном и официальном языках имеются разночтения в статье 131, регулирующей возможность обжалования действий и решений следователя и прокурора.

Редакция части 1 статьи 131 УПК КР на государственном языке позволяет обжаловать постановления следователя, прокурора о возбуждении и о приостановлении уголовного дела: "Тергөөчүнүн, прокурордун жазык ишин козгоо тууралуу, жазык ишин токтотуу жөнүндө токтому,…..".

Тогда как в соответствии с редакцией этой нормы на официальном языке могут быть обжалованы постановления следователя, прокурора об отказе в возбуждении и прекращении уголовного дела: "Постановления следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела,…."

Такое положение дел создает противоречивую судебную практику, поскольку участники судопроизводства используют ту редакцию, которая устраивает их.

Принятым Законом предусматривается привести текст указанной нормы на государственном языке в соответствие с текстом на официальном языке.

В действующей редакции УПК КР на государственном и официальном языках также имеются разночтения в статье 339, регулирующей возможность обжалования постановлений суда первой инстанции.

Так, в части 1 статьи 339 УПК КР имеются следующие разночтения.

На официальном языке даются ссылки на часть 2 данной статьи и часть 2 статьи 332 УПК КР, однако на государственном языке ссылка на часть 3 данной статьи и часть 3 статьи 332 УПК).

В части 2 статьи 339 неверно указана ссылка на часть "третью" как на государственном языке, так и на официальном языке, поскольку речь идет о судебных актах, обжалование которых возможно до вынесения окончательного судебного решения, то есть ссылка должна быть на часть 2-1 этой статьи.

В связи с чем принятым Законом предусматриваются новые редакции частей 1 и 2-1 данной статьи, более четко регламентирующие, какие виды постановлений суда первой инстанции могут быть обжалованы до вынесения окончательного судебного решения.

В части 3 статьи 339 УПК КР имеется неясность при применении данной нормы, так как в этой части указывается, что частные жалобы и представление на постановления суда первой инстанции подаются в вышестоящий суд, тогда как по общим правилам подачи жалоб и представлений они подаются через суд, постановивший приговор.

Принятым Законом устраняется указанное противоречие.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.