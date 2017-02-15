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Документацию, касающуюся безопасности пищевой продукции, можно хранить как в электронном, так и в бумажном виде

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dokumenta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410205-ru.html

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15 февраля 2017, 12:45       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Документация, необходимая для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности пищевой продукции" может храниться как в бумажном, так и в электронном виде. Такой вывод был сделан после обсуждения вопроса на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В совещании, организованном Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК, приняли участие представители органов государственной власти и бизнес-сообщества Российской Федерации.
Вопрос применения технического регламента возник в связи с тем, что производственные и торговые компании, специализирующиеся на пищевой продукции, проводят работу по переводу документирования внутренних процессов в электронный формат.
Департамент технического регулирования ЕЭК разъяснил представителям бизнеса, что согласно положению технического регламента вести и хранить документацию, в частности касающуюся выполнения мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, можно как на бумажных, так и на электронных носителях информации.
Пресс-служба ЕЭК

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