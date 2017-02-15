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В Чаткале ЧС. Выпал снег, высотой в 2 метраВ Чаткале ЧС. Выпал снег, высотой в 2 метраВ Италии произошло очередное землетрясениеВ Италии произошло очередное землетрясение

В Чаткалском районе в связи сильным снегопадом объявлена чрезвычайная ситуация

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chatkal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410202-ru.html

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15 февраля 2017, 13:06       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В связи с не прекращающимся снегопадом с 11 февраля и превышенной нормы выпавших осадков 14 февраля 2017 года за №29 было издано распоряжение главы Чаткалской районной администрации-Акима о введении в айыльных округах Чаткал и Канышкыя режима "Чрезвычайной ситуации". Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
До прояснения погодных условий с 14 февраля 2017 года автодороги Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка и Красная-Горка-Ак-Таш временно закрыты, на 38 км и 105 км установлены посты. На 38 км и на 105 км. автодороги включены в состав дополнительно спасатели.
С 15 февраля 2015 года до стабилизации погодных условий будут закрыты учреждения школьного и дошкольного образования айыльных округов Чаткал и Канышкыя.
Для предотвращения возникновения ЧС и в связи с ожидаемыми осадками, силы и средства Гражданской зашиты Чаткальского района приведены на высокий уровень готовности.
Главам айыльных округов Чаткал и Канышкыя поручено организовать работу по предотвращению разрушения крыши жилых домов и учреждений оказать содействие по очистке крыш от снега и провести среди населения разъяснительные работы.
Для проведения разъяснительных работы среди населения, чьи дома находиться на лавиноопасном участке о необходимости переезда к родственникам было возложено на глав вышеуказанных айыльных аймаков и глав сел.

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