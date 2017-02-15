Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

15 февраля 2017, 12:32 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба главы государства. Принятым законом предусматривается приведение текста УПК КР на государственном языке в соответствие с текстом на официальном языке, а также устранение неточностей и противоречий в отдельных нормах кодекса.

Так, в действующей редакции УПК на государственном и официальном языках имеются разночтения в статье 131, регулирующей возможность обжалования действий и решений следователя и прокурора.

Редакция части 1 статьи 131 УПК на государственном языке позволяет обжаловать постановления следователя, прокурора о возбуждении и о приостановлении уголовного дела: "Тергөөчүнүн, прокурордун жазык ишин козгоо тууралуу, жазык ишин токтотуу жөнүндө токтому,.....".

Тогда как в соответствии с редакцией этой нормы на официальном языке могут быть обжалованы постановления следователя, прокурора об отказе в возбуждении и прекращении уголовного дела: "Постановления следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела,....".

По мнению президента, такое положение дел создает противоречивую судебную практику, поскольку участники судопроизводства используют ту редакцию, которая устраивает их.

Принятым законом предусматривается привести текст указанной нормы на государственном языке в соответствие с текстом на официальном языке.

Также в действующей редакции УПК КР на государственном и официальном языках также имеются разночтения в статье 339, регулирующей возможность обжалования постановлений суда первой инстанции.

Так, в части 1 статьи 339 УПК КР имеются следующие разночтения.

На официальном языке даются ссылки на часть 2 данной статьи и часть 2 статьи 332 УПК КР, однако на государственном языке ссылка на часть 3 данной статьи и часть 3 статьи 332 УПК).

В части 2 статьи 339 неверно указана ссылка на часть "третью" как на государственном языке, так и на официальном языке, поскольку речь идет о судебных актах, обжалование которых возможно до вынесения окончательного судебного решения, то есть ссылка должна быть на часть 2-1 этой статьи.

В связи с чем принятым Законом предусматриваются новые редакции частей 1 и 2-1 данной статьи, более четко регламентирующие, какие виды постановлений суда первой инстанции могут быть обжалованы до вынесения окончательного судебного решения.

В части 3 статьи 339 УПК КР имеется неясность при применении данной нормы, так как в этой части указывается, что частные жалобы и представление на постановления суда первой инстанции подаются в вышестоящий суд, тогда как по общим правилам подачи жалоб и представлений они подаются через суд, постановивший приговор.

Принятым законом устраняется указанное противоречие.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.