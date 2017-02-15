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Посол КР попросил ускорить вопрос выдачи Турцией кыргызстанцев, разыскиваемых на родине

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410199-ru.html

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В Бишкеке обсудят вопросы бухучета и аудита в условиях ЕАЭС

15 февраля 2017, 12:45       Комментарии

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов14 февраля встретился с генеральным директором Генеральной дирекции по консульским вопросам МИД Турции Мехмет Самсаром. Как сообщила пресс-служба посольства, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов и обозначили пути решения имеющихся проблем в консульско-правовой сфере.
Посол отметил необходимость ускорения вопроса выдачи ряда кыргызских граждан, разыскиваемых правоохранительными органами Кыргызстана, находящихся и задержанных в Турции.
Также был затронут вопрос проведения в текущем году в Турции очередного раунда кыргызско-турецких консультаций между МИД Кыргызстана и МИД Турции по консульским вопросам.

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